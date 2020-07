We hebben drie nieuwe gouverneurs: Carina Van Cauter, Jos Lantmeeters en Jan Spooren benoemd door Vlaamse regering

Niet mee met dit verhaal?

Al sinds het najaar van 2018 is de benoeming van de nieuwe Vlaamse gouverneurs een politieke open wonde. Vooral de benoeming van de Oost-Vlaamse opvolger van Jan Briers lag lang immens gevoelig bij Open VLD en N-VA.

De vorige Vlaamse regerings-Bourgeois had beslist om de gouverneurs niet langer politiek te benoemen, maar via een “objectieve procedure” meteen selectiebureau. Uit een lek in de krant De Tijd bleek in november 2018 dat de Aalsterse stadsdirecteur Wim Leerman, door N-VA naar voren geschoven, daarin beter scoorde dan Carina Van Cauter van Open VLD.

Van Cauter trok haar kandidatuur in, maar uiteindelijk wordt de kwestie meegenomen in de onderhandelingen over de nieuwe Vlaamse regering. Exit van de “objectieve procedure”, enter opnieuw...de politieke benoeming.

Zo’n politieke verdeling wordt opnieuw mogelijk omdat ook de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte op pensioen gaat, en door het plotse vertrek van de Limburgse gouverneur Herman Reynders. Allebei hadden ze een SP.A-signatuur.

Een gouverneurspost voor elke regeringspartij: de taart leek eenvoudig te verdelen. Maar CD&V heeft met Cathy Berx (Antwerpen) en Carl Decaluwé (West-Vlaanderen) al twee gouverneurs, en N-VA vraagt als grootste partij twee posten.

CD&V geeft uiteindelijk mee, mogelijk in het kader van een breder akkoord over bestuursfuncties. N-VA krijgt Limburg, nochtans de plek waar CD&V goed scoorde tijdens de provinciale verkiezingen, én Vlaams-Brabant, wat voor hen belangrijk is in verband met de taalwetgeving. En Oost-Vlaanderen, dat was al langer bekend, gaat uiteindelijk toch naar Carina Van Cauter (Open VLD).