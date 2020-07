Geslagen, met pepperspray bespoten, gsm vernield: Brusselse agent veroordeeld voor gratuit geweld op Soedanese migrant

De rechtbank volgde het parket en verklaarde de Brusselse agent schuldig over de hele lijn. Hij kreeg 1 jaar cel met uitstel en een geldboete. De man mag ook zijn beroep niet meer uitoefenen. De advocaat van het slachtoffer is tevreden met de uitspraak. “Dit is een goed vonnis voor het politiekorps van Brussel”, zegt meester Alexis Deswaef. “Dit soort van zinloos geweld gebeurt vaker, maar het gaat om een zeer kleine minderheid van de politiemensen. Het overgrote deel van de politie doet zijn werk zoals het hoort en daarom is dit ook een goed vonnis omdat dit toont dat er geen straffeloosheid is. Voor mijn cliënt is het vooral belangrijk dat hij erkend werd als slachtoffer.”