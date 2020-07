Grootste skatepark van België opent in Gent: 4.000 m² aan skateplezier

Morgen opent in Gent het grootste skatepark van België. Het skatepark is 4.000m² groot en zal het tweede grootste skatepark in Europa zijn. De Gentse skategemeenschap werd nauw betrokken bij het ontwerp van het park. Vele skaters staan te popelen om de rampen te testen. Sommigen konden niet wachten tot de officiële opening en maakten al een testritje.