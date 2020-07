Privacywaakhond blijft erbij: "Contactopsporing is inbreuk op privacy, nu het wettelijk kader bekijken"

"Er is een infectieziektewetgeving die in principe toelaat alles te vragen wat je nodig hebt om de volksgezondheid te vrijwaren." Maar bij contactopsporing heb je sowieso te maken met vragen over het privéleven. Bijvoorbeeld wie je ziet, wanneer en waar. Kan gevoelig liggen hier en daar.



De privacycommissie ziet er wel degelijk graten in: "Het is een inbreuk op de privacy. In die zin dat er vragen worden gesteld die anders niet zouden worden gesteld. Dus ja, er moet een duidelijk en ordentelijk wettelijk kader zijn. We zijn op dit moment de wetgeving die daarvoor wordt voorgesteld aan het bekijken. Binnenkort zullen we daarover een advies geven", zegt voorzitter David Stevens.