Jos Lantmeeters is nieuwe gouverneur van Limburg: "Een hele eer"

De aanstelling van de nieuwe gouverneur had veel voeten in de aarde, want de Vlaamse regering moest ook op zoek naar nieuwe gouverneurs in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En er moet altijd een consensus zijn over de partijen die de gouverneurs mogen leveren. De knoop wordt nu net voor het zomerreces doorgehakt. In Vlaams Brabant is voor Jan Spooren van N-VA gekozen, die is afkomstig uit Herk-de-Stad maar woont al meer dan 20 jaar in Tervuren. Hij is er ook burgemeester. In Oost-Vlaanderen wordt Carina Van Cauter van Open VLD de nieuwe gouverneur.