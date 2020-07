Kampeerwinkel in Evergem verkoopt tot dubbel zoveel door coronacrisis: "We zien klanten zonder enige kampeerervaring"

In de kampeerwinkel The Camping Store in Evergem werken extra jobstudenten om de grote vraag aan te kunnen. "Het is drukker dan anders en ook het profiel van de klanten is anders", zegt zaakvoerder Bruno Reunes. De meeste nieuwe klanten lijken mensen te zijn die normaal gezien voor vliegvakanties kiezen en daar overnachten in de lokale horeca. "Door de coronacrisis zien we veel meer mensen die voor het eerst voor een avontuurlijke reis kiezen, vooral jonge gezinnen. We krijgen veel meer vragen en moeten veel meer advies geven", lacht Reunes.