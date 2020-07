Kamperen in eigen stad: "Kamping Kontakt" strijkt neer op groene plekjes in Leuven

Deze week staan de tipitenten van "Kamping Kontakt" in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo. Buurtbewoners Patrick en Annelies gingen ze uittesten. “Wij wonen eigenlijk maar op een dikke honderd meter van hier”, vertelt Annelies in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. “Het is de eerste keer dat we samen met de kindjes gaan kamperen dus als het niet lukt, kunnen we gewoon terug naar huis.”