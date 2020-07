Koken op kamp tijdens corona: “Voor ons is het minder leuk, we hebben geen contact met de kinderen”

KSA Wytewa uit Roeselare is op dit moment op kamp in Lokeren, in Oost-Vlaanderen. Vooral voor de koks is het kamp drastisch anders. “Het zijn zeer strikte bubbels”, zegt Verbeest. “Wij zijn een belangrijke bubbel, want wij komen als enigen in contact met alle bubbels van het kamp. Wel enkel met de verantwoordelijke, niet met de kinderen. We doen dan uiteraard altijd ons mondmasker aan. Als iemand in contact komt met iemand van een andere bubbel zonder mondmasker, vliegt die onmiddellijk naar huis. We zijn dus volledig afgescheiden van iedereen. Het is minder leuk dan anders.”



De kookploeg is bewust flink bemand. "We zijn met 10 gestart, dat is veel, want er mogen er zeker geen bijkomen. Er zijn er wel die naar huis gaan, we zijn nu nog met 7."

Verbeest hoort van de begeleiding dat de kinderen goed omgaan met de situatie. “Als het grondig wordt uitgelegd, begrijpen ze de maatregelen en volgen ze die goed op. Zelfs een kind van 7 snapt het volledig.”