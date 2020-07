Landbouwer die bom naar gemeentehuis bracht, reageert: "Dat ding zit al zestig jaar in de grond, daar ben ik niet bang van" 

Even paniek gisteren aan het gemeentehuis in Herent. Een landbouwer kwam er persoonlijk een mortier afgeven die op z'n veld werd gevonden. Het gebouw werd ontruimd, de ontmijningsdienst DOVO opgetrommeld. Landbouwer Paul Kestens was niet onder de indruk: "Bang? Bijlange niet. Dat ding steekt al zestig jaar in de grond. Wat een komedie allemaal." De gemeente kon er dan weer niet mee lachen. "Dit is gevaarlijk."