Leuven plaatst drie mobiele speelcontainers: "Zo kunnen we snel een tijdelijke speeltuin creëren"

Deze week laat de stad Leuven drie speelcontainers plaatsen. De containers zijn mobiel en kunnen dus makkelijk ingezet worden om ergens een tijdelijke speeltuin te creëren. In het park De Bruul staat het grootste exemplaar en de twee kleinere versies vind je in de Speltstraat in Wilsele en op het Blauwputplein in Kessel-Lo.