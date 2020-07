Lievegem verplicht als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen mondmaskers bij gemeentediensten

Bezoekers van de gemeentehuizen in de Lievegemse deelgemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem moeten vanaf vandaag verplicht een mondmasker dragen. "We zien de gemeentehuizen ook een beetje als winkels waar mensen binnen en buiten lopen. Daar zijn mondmaskers al verplicht. Het is voor ons een logische stap om dat ook in eigen gebouwen in te voeren", legt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V) uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. De verplichting geldt bij alle gemeentediensten, ook in het sociaal huis en het adminstratief centrum.