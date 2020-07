In welke wijken flakkert het virus op? Vlaamse overheid kan burgemeesters nu toch meer data doorspelen

Vanaf 1 augustus zullen burgemeesters en gouverneurs een eigen login krijgen voor een nieuwe overzichtstool van de Vlaamse overheid. Die moet de nieuwe besmettingen in de gemeente beter in kaart kunnen brengen. Gisteren trokken enkele burgemeesters en provinciegouverneurs aan de alarmbel over de weinig fijnmazige informatie die ze kregen over besmettingen in hun gemeente of provincie.