Man van 41 komt om bij brand in Huizingen

Rond 4 uur vannacht brak er brand uit in een rijwoning in de Sint-Leonarduslaan in Huizingen. Het vuur ontstond waarschijnlijk in de keuken door een kookpot die op het fornuis was blijven staan. De buren werden gewekt door hun eigen rookmelder. “Ik werd gewekt door het gepiep en rook ook onmiddellijk een brandgeur”, vertelt één van de buren. "We zijn nog gaan kloppen en aanbellen bij onze buur, maar kregen helaas geen reactie.”