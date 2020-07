Mondmaskers nu verplicht op de markt in Turnhout

Ook in Turnhout moet je vanaf morgen een mondmasker dragen om naar de markt te gaan. Eerder hebben onder meer Mol en Herentals mondmaskers op de markt verplicht. En ook in Antwerpen op de exotische markt en de vogelenmarkt, zijn mondmaskers al verplicht. "Ook in Turnhout kunnen we niet anders", zegt schepen Francis Stijnen (CD&V).