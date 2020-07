Groot-Vorst bouwt aan ontmoetingscentrum: "We willen opnieuw leven in de brouwerij brengen"

Sinds de sluiting van de laatste buurtwinkel, zijn er geen voedingswinkels meer in Groot-Vorst. "Het is hier een voedselwoestijn geworden", zegt Caroline Audoor van Ferm, het vroegere KVLV. "Er is wel een markt op vrijdag, maar ook op andere dagen willen we de inwoners dicht bij huis laten winkelen."

Na het traject van Veerkrachtige Dorpen in de provincie Antwerpen, een project waarbij inwoners initiatieven bedenken om het dorpsleven te vebeteren, ontstond het idee om op een plek in Groot-Vorst enkele lokale handelaars samen te brengen waar zij hun producten kunnen aanbieden. Dat kan binnenkort in 'Affaire Local', dat zijn intrek neemt in het oude ontmoetingscentrum 't Fortun dat al een tijdje leegstaat.