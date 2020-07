Ontdek krijgsgevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog in Overijse

"Op het einde van de Tweede Wereldoorlog lag in Terlanenveld in Overijse één van de grootste Duitse krijgsgevangenenkampen", vertelt schepen Leo Van den Wijngaert. "In de jaren '45 tot '46 verbleven daar meer dan 72.000 krijgsgevangenen. Na 1946 is dat kamp verdwenen. Maar er zijn boeken over het kamp geschreven door Gilbert Debecker uit Overijse. In het kader van 75 jaar bevrijding na Wereldoorlog II, vonden we dat we iets rond het kamp moesten doen."