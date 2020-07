Politicoloog Carl Devos niet mals voor "vluchtende Vlaamse ministers": "Blamage dat men geen antwoorden heeft"

"Het was een heel merkwaardig beeld. Op de laatste ministerraad voor het zomerreces wordt traditioneel heel veel beslist. Er moet achteraf ook veel uitleg gegeven worden. Er zijn op dit moment ook veel vragen over de coronacrisis. Het feit dat men daar niet wil op antwoorden, is heel eigenaardig. Het moet zijn dat men schrik heeft om bepaalde antwoorden te geven, ofwel wil men verbergen dat men op veel vragen geen antwoorden heeft", zegt Carl Devos aan VRT NWS.

Volgens Devos was de vertoning een heel bizarre politieke situatie. "Het is niet meteen het bewijs van een sterke en slagkrachtige Vlaamse regering."

"Het voornaamste is dat men weigert vragen te beantwoorden over het feit dat er zo weinig gezondheidsinspecteurs zijn of dat de contactopsporing in Vlaanderen niet werkt. De Vlaamse regering kon vroeger zeggen dat er te weinig testmateriaal of beschermingsmateriaal was, omdat die niet beschikbaar waren op de internationale markt. Nu gaat het om een Vlaamse bevoegdheid, de contactopsporing. Dat werkt voor geen meter, nadat eerst al de situatie in de woonzorgcentra een catastrofe is gebleken."

Carl Devos wijst er op dat de contactopsporing een Vlaamse bevoegdheid is en dat de Vlaamse regering daar verantwoording voor zou moeten afleggen. "Op de vragen daarover, zou je als regering veel antwoorden moeten geven. Het feit dat dat niet gebeurt, is een blamage voor de regering. Je kan je de vraag stellen wat er de voorbije weken gebeurd is en welk excuus de regering wil geven. Bij de eerste golf kon men zeggen dat het ongeziene ramp is die niemand zag aankomen. Dat excuus geldt nu niet. Het idee dat de Vlaamse regering beter functioneert dan de federale regering is heel moeilijk te verkopen."

