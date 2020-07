Politie roept hulp in van inwoners na vandalisme in Affligem: “Daders op hun plichten wijzen”

De politie van Affligem roept daarom de hulp in van de inwoners. “In de eerste plaats hopen wij bewijsmateriaal te kunnen bekomen om de daders te identificeren. De inwoners die in het bezit zijn van camera’s willen we vragen om hun opnames te controleren om te zien of ze verdachte handelingen of personen opmerken”, zegt De Ridder. “Daarnaast roepen wij de slachtoffers van het vandalisme op om zich te melden bij de politie zodat de daders op hun plichten gewezen kunnen worden.”