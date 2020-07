Preventieve coronamaatregelen in woonzorgcentrum Mol, bewoners mogen site niet meer verlaten

Door het toenemend aantal coronabesmettingen in ons land, worden in de gemeente Mol de beschermingsmaatregelen uitgebreid. Bewoners van het woonzorgcentrum Ten Hove mogen tijdelijk de site niet meer verlaten. “Er zijn geen besmettingen in het woonzorgcentrum, maar omdat de bewoners tot een risicogroep behoren willen we voorzorgen nemen”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Valgaeren (N-VA).