Raadkamer wil "man met blauwe jas" voor assisen voor moord op Sofie Muylle

De Roemeen Alexandru C. staat ook bekend als de man met de blauwe jas. Na de moord op Sofie Muylle op 22 januari 2017 was hij met de jas te zien op camerabeelden in de buurt. Sofie Muylle (27) was die avond met haar vriend op een feestje, maar verdween daar plots. Ze werd enkele uren later dood aangetroffen onder een houten terras op het terras.