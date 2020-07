"Rambo van Zwarte Woud" opgepakt: Duitse politie kan voortvluchtige, gewapende man overmeesteren

Daarmee komt een einde aan een klopjacht van zes dagen. Yves Rausch sloeg afgelopen zondag op de vlucht nadat hij vier agenten had overmeesterd en ontwapend. Een inwoner van het dorpje Oppenau, in het zuiden van Duitsland, had de politie gebeld omdat een man met pijl en boog in het dorp rondliep. Toen de politie ter plaatse kwam, slaagde Rausch erin van alle vier het dienstwapens af te nemen, waarna hij op de vlucht sloeg, het Zwarte Woud in. Een bos dat hij heel goed kent.