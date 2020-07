Atomium presenteert Schaalmodel van Expo 58

"Het enige wat nog overblijft van Expo 58 is het Atomium en nu deze maquette," zegt Tollenaere. In 1958 bezocht hij de Wereldtentoonstelling meer dan 40 keer met zijn zus. Om zijn model zo compleet en juist mogelijk te maken heeft hij zich gebaseerd op tekeningen die hij vroeger gemaakt had en hij heeft ook nog veel onderzoek gedaan. Het schaalmodel maakt vanaf de Nationale Feestdag deel uit van de permanente tentoonstelling in het Atomium.