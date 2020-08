Thuisblijfvakantie? Bezoek eens een klein, minder bekend museum

Het Adornesdomein in Brugge is een echte middeleeuwse verborgen parel. Adornes was een Italiaanse handelsfamilie die zich een slordige 800 jaar geleden in Brugge vestigde en daar tot de upperclass ging behoren. 17 generaties later is het domein nog altijd in handen van afstammelingen van Adornes, de familie de Limburg Stirum. De bizarre 15-eeuwse Jeruzalemkapel is zeker een bezoek waard; Anselm Adornes liet die bouwen na een avontuurlijke pelgrimage naar het Heilig Land.

In de oude godshuizen leer je meer over de geschiedenis van de familie; er is ook hedendaagse kunst te zien van Maaike Leyn. "Je komt hier binnen in de intimiteit van een authentiek middeleeuws familiaal landgoed," klinkt de uitnodiging van gravin Véronique de Limburg Stirum. Het Adornesdomein is elke dag open, behalve op zon- en feestdagen, van 10 tot 17 uur.