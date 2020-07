Werkgroep voor woonzorgcentra vervroegd bijeen nu cijfers stijgen: "Nog geen crisis, wel besmetting in 6 centra" 

De taskforce onder leiding van Karine Moykens zou in principe pas 25 augustus opnieuw samenkomen, maar komt nu door de stijging van het aantal nieuwe besmettingen versneld bijeen. Op vraag van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) is er vanmiddag om 16 uur een digitale vergadering georganiseerd.

De werkgroep besliste eerder bijvoorbeeld wanneer er wel en geen bezoek mocht zijn in de woonzorgcentra. Maar daarover ligt vanmiddag geen voorstel op tafel, zegt Moykens.

Het zal vooral over de aanpak van de tweede golf gaan. "Wat is de toestand op dit ogenblik? Heeft men voldoende beschermingsmateriaal? Zijn er nog opleidingen nodig, rond handhygiëne bijvoorbeeld? En we willen ook meedelen waar wij klaar staan", zegt ze. "Zo willen we ervoor zorgen dat, mochten er uitbraken zijn - en die zullen er zijn -, alles in gereedheid is gebracht voor een tweede golf."