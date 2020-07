Topvrouw contactopsporing belooft beterschap: "We moeten nú schakelen"

De snelheid waarmee de gegevens worden doorgegeven is een eerste pijnpunt. De testresultaten van de labo's gaan via Sciensano naar de call centers. Dat moet sneller, want hoe sneller die call centers kunnen beginnen met hun opsporingsonderzoek, hoe beter. Nu komen die testresultaten 1 keer per dag binnen. "We gaan proberen te schakelen naar 3 à 4 keer per dag", belooft Moykens. Dat zou tegen 27 juli moeten kunnen, zegt ze nog.

Momenteel vragen de contactopspoorders onvoldoende door naar waar een besmet persoon zoals is geweest. Een privacykwestie die te strikt is geïnterpreteerd? Moykens betreurt dat er onvoldoende overleg is geweest met de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar wil die kwestie achter zich laten. "We moeten nu schakelen. De komende dagen gaan we bekijken hoe we de scripts (de vragenlijsten, red.) kunnen aanpassen. We gaan dus wel degelijk gaan vragen naar de whereabouts." Volgende dinsdag zal dat interfederaal worden besproken, waarop nog een beslissing van de verschillende ministers moet volgen.

"We vragen te weinig door wellicht. Dat is een permanent aandachtspunt."