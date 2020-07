Heropening triageposten en strenger toezicht op horeca in Antwerpen

Bart De Wever vraagt aan iedereen om alle maatregelen strikt op te volgen. Tegelijk vraagt hij aan de federale en de Vlaamse overheid richtlijnen om maatregelen op kleinere schaal te kunnen treffen. "Enkel zo kunnen we een grotere lockdown vermijden", zegt De Wever. "We denken daarbij onder meer aan de bescherming van het kwetsbare deel van onze bevolking, met name in de woonzorgcentra en andere gezondheidsinstellingen."