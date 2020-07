Coronabesmettingen in kinderopvang Zonnebeke en speelplein Hooglede: "Een deel van ons moet in quarantaine"

In Zonnebeke moeten 25 kinderen van kinderopvang Bondgenootje samen met hun begeleiders in quarantaine, nadat een van de begeleidsters er positief testte positief op Covid-19. Niet alle kinderen van de opvang moeten thuis blijven: enkel de kinderen die in de bubbel zaten van de begeleidster die het coronavirus opliep, moeten verplicht thuis blijven. De andere kinderen blijven welkom.

"Vanaf volgende week is er minder nood aan kinderopvang, omdat meer mensen dan thuis zijn om kinderen op te vangen", zegt schepen van kinderopvang Joachim Jonckheere (Team #8980). "De kinderen uit de andere bubbel zijn welkom, maar we vragen wel dat zij zich op voorhand laten testen zodat we zeker zijn dat het virus zich niet verder verspreidt."