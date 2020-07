Professor Van Damme waarschuwt: "Verliezen op dit moment gigantisch veel tijd, virus verspreidt zich snel en efficiënt"

"Ik raad aan om onderzoeksprojecten op te starten en hiervoor wetgevende initiatieven te nemen. Dit zal zeker invloed hebben op een tweede golf, en niet alleen werken tegen het coronavirus, maar ook tegen bijvoorbeeld griep."

Catry hield eveneens een pleidooi voor automatisering van datastromen, zodat alle data uit ziekenhuizen en woonzorgcentra meteen kan doorstromen naar Sciensano, zonder dat het zorgpersoneel er zich over hoeft te bekommeren. De professor vindt ook dat er gekeken moet worden of de overheid de data van techgiganten als Google en Apple kan opeisen.



In zijn uiteenzetting kwam Catry voorts terug op de beslissing om vanaf midden maart geen bezoek meer toe te laten in de woonzorgcentra. "De snelheid waarmee dat gebeurde was goed, maar de krachtdadigheid was uiteindelijk niet wat we ervan verwachtten", zei hij.

In diezelfde context zei Catry dat het bij een tweede golf moet overwogen worden om mantelzorgers toe te laten om het zorgpersoneel bij te staan. Uit een grafiek die Catry toonde bleek dat het aantal besmettingen bij het personeel piekte voor het aantal besmettingen bij bewoners, wat erop wijst dat besmettingen op die manier binnen kwamen.