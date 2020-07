Vlaamse ombudsman actief in 5 Limburgse gemeenten: “Limburgers zijn geen klagers”

Maar de ombudsman behandelt niet alleen klachten. Hij geeft de steden en gemeenten ook raad: “Bijvoorbeeld in Sint-Truiden is er in het begin van de coronacrisis een contactcentrum geopend. Dat helpt om alle informatie die binnenkomt op 1 plaats te verzamelen en van daaruit te verspreiden binnen de organisatie.”

Ook over geluidsoverlast geeft hij tips aan gemeenten. “Nog in Sint-Truiden was er een bedrijf dat we aan de hand van geluidsmetingen hebben kunnen aanmanen om in te grijpen”, vertelt de ombudsman. “Dan helpt het als je ervaring hebt.”