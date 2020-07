OPROEP: Welke vragen heb jij over de stijgende coronacijfers? Wij beantwoorden ze vanavond in "Het Journaal"

Het aantal coronabesmettingen in ons land is vandaag opnieuw fors gestegen. Gemiddeld tellen we nu 115 nieuwe coronabesmettingen per dag. Bovendien zit de stijging in alle leeftijdsgroepen en provincies en dat baart virologen en politici zorgen. Met een zonnig verlengd weekend voor de deur en het begin van de vakantie voor heel wat mensen, heb je misschien nog vragen over wat die cijfers betekenen en wat je best wel of niet kan doen. Stel ze hier en wij beantwoorden ze in "Het Journaal" om 19 uur.