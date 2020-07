VRT schrapt aflevering "FC De Kampioenen" wegens racisme: "Past niet meer bij de tijdsgeest van vandaag"

"Ah, jullie eten ook met een mes," stelt cafébazin Pascale vast. "En gij kent confituur?" Later stelt ze de vraag: "Zijt gij nu minder bruin dan toen ge in Afrika waart?" en danst ze in Afrikaanse kledij met bananen op het hoofd. Ook ritselaar Fernand doet een duit in het zakje: "Die neger is voor geen krulleke op zijn kop te vertrouwen." En Boma vraagt: "Als ge moet kiezen tussen mij en een negerke uit de brousse…” en beschuldigt Dieudonné van diefstal: "En nog liegen dat hij zwart ziet, mijn gedacht."