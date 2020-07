Céline uit Rillaar lijdt aan lichtallergie: "Zonlicht zorgt voor helse pijn"

De zomer is voor Céline een moeilijke periode. "Ieder jaar moet ik tegen mezelf zeggen: 'oké, we gaan ervoor', want in de winter en herfst heb ik niet zoveel last. Gelukkig is er speciale kledij voor mensen zoals ik. Ik draag speciale handschoenen, sokken in mijn sanddalen, altijd een lange broek en lange mouwen. Ik draag ook een raar hoedje dat ook mijn oren bedekt en meestal ook een zwarte zonnebril. Een mondmasker is niks bijzonder voor mij!"

Dat zorgt ervoor dat Céline heel wat bekijks heeft wanneer ze over straat loopt. "Die starende blikken zijn het vervelendst, jongeren lachen met me omdat ik er gek uitzie. Ik spring bovendien van schaduw naar schaduw om de zon te mijden."