Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg heeft opnieuw kanker, maar blijft in functie

Eerder deze week werd Bader Ginsburg uit het ziekenhuis ontslagen na een behandeling van een infectie en daarvoor was er een probleem met de galblaas.

Bader Ginsburg is 87. Ze werd in 1993 voorgedragen door toenmalig Democratisch president Bill Clinton en is de opperrechter met de langste staat van dienst. Ze behoort tot de vier progressieve opperrechters in het negen leden tellende hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten.