Antwerpse huisartsen en vrijwilligers starten met lokale contactopsporing

Het lokale contactonderzoek zou niet alleen fijnmazigere resultaten opleveren, het kan volgens Berx ook sneller gaan omdat er minder procedures moeten worden gevolgd. De vrijwilligers die het werk zullen uitvoeren, zouden ervaren mensen met een medische achtergrond zijn. "Heel wat mensen met zo'n profiel en expertise hebben zich al aangemeld", stelt Berx.



Ook de huisartsen die betrokken zijn bij het provinciaal overleg zouden al akkoord zijn gegaan, Berx verwacht dat de andere praktijken snel zullen volgen eens het systeem op gang komt. Het heropenen van de triageposten in Antwerpen doorkruist de plannen overigens niet, aangezien huisartsen nog steeds ingelicht worden over positieve testen van hun patiënten.

Het proefproject gaat volgende week van start in twee buurten in de stad Antwerpen, maar de gouverneur houdt de deur open voor soortgelijke projecten elders in de provincie.