De gotische kathedraal van Nantes: een bewogen geschiedenis tussen Bretagne en Frankrijk

Het moest dus indrukwekkend zijn. Zo is het schip van de kathedraal in Nantes 37,5 meter hoog en dat is meer dan de oudere Notre-Dame in Parijs. Op die manier werd de Parijzenaars de loef afgestoken.

Het pronkstuk van de kathedraal is de met engelen versierde graftombe die Anne de Bretagne, laatste hertogin van het onafhankelijke Bretagne, hier in 1507 liet optrekken voor haar ouders François II en Marguerite de Foix.



Nantes was toen de hoofdstad van Bretagne dat door het huwelijk van Anne met de Franse koningen Karel VIII en Louis XII deel ging uitmaken van Frankrijk, al bleef het tot de Franse Revolutie een autonoom hertogdom met een eigen parlement in Rennes. Nantes was toen al overgedragen aan Frankrijk.



