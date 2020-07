EU-top: Charles Michel legt "supernoodrem" voor coronafonds op tafel en houdt gesprekken in kleinere groep

In het nieuwe voorstel van Michel krijgt Nederland geen echt veto voor het geld uit het coronafonds, maar er wordt een “supernoodrem” geïnstalleerd. Dat betekent dat de kwestie op een hoger politiek niveau wordt getild.

Binnen de drie dagen moet het dan worden besproken tussen de lidstaten in de Europese Raad of door de ministers van Financiën van de lidstaten in de Ecofin-vergadering. Zij moeten de “de zaak dan afdoende behandelen”, staat in de tekst. Het niet duidelijk hoe er wordt gestemd over de toewijzing, en of één lidstaat dus het geld kan blokkeren.