Brand in kathedraal van Nantes is onder controle, onderzoek gestart naar brandstichting

Het is niet de eerste keer dat er een brand woedt in de kathedraal van Nantes. In 1972 stak een dakwerker per ongeluk het hele dak in brand met een gasbrander. Pas in 1985 konden er weer erediensten plaatsvinden in het gebouw en pas in 2013 waren alle restauratiewerken daarvoor definitief achter de rug.

Burgemeester Rolland laat nu wel weten dat de huidige brand "op dit moment niet te vergelijken is met die in 1972". Ook het hoofd van de brandweer Laurent Ferlay stelt de Franse bevolking gerust: "Ik wil bevestigen dat we niet in een scenario zitten als dat van de Notre Dame van Parijs, dat van de brand in 1972 of dat van de basiliek Saint-Donatien in 2015. Na de brand van 1972 is het dak herbouwd met een betonstructuur. Daarom zitten we niet in een dergelijk scenario."