Borgerhout gaat zelf aan lokale contactopsporing doen, alweer recordaantal nieuwe besmettingen in de VS

De Verenigde Staten hebben voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe besmettingen met COVID-19 geregistreerd. In 24 uur tijd kwamen er volgens de Johns Hopkins-universiteit 77.638 gevallen bij. Dat brengt het totale aantal sinds het begin van de pandemie in de VS op bijna 3,64 miljoen. De afgelopen 24 uur overleden er ook opnieuw 927 mensen, waarmee alles samen nu al 139.128 personen bezweken aan COVID-19 in de Verenigde Staten.

In Californië meldden de gezondheidsdiensten dat er in Los Angeles County op een dag tijd meer dan 4.500 nieuwe gevallen werden vastgesteld, een record. En in Texas en Arizona hebben de lokale autoriteiten koelwagens besteld om een eventueel gebrek aan capaciteit in de mortuaria op te vangen.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het land dat in absolute termen het zwaarst getroffen is door het coronavirus, zowel wat betreft het totale aantal besmettingen als wat betreft sterfgevallen. Bovendien blijkt uit prognoses van epidemiologische modellen dat de situatie wellicht nog zal verslechteren. President Trump heeft gisteren nog laten weten dat hij het dragen van een mondmasker nooit zal verplichten.