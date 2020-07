Mogelijke cluster van besmettingen in Beringen: "Nog niet alle 11 patiënten ondervraagd"

Vints bevestigt dat het gaat om 11 besmettingen in zijn gemeente. Hij weet niet of er een verband is met de besmettingen in de Turkse gemeenschap in buurgemeenten Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. "Die tracing is het heikele punt. Die gegevens heb ik niet of wij hebben er geen weet van."

De aanpak van de besmettingen in Beringen illustreert de manke contactopsporing. "Buiten het feit dat men mij gesignaleerd heeft dat er een hoger aantal besmettingen is en dat men nu het onderzoek gaat voeren, weet ik nog niets meer", aldus Vints. "Ik begrijp dat men nog niet alle patiënten heeft kunnen ondervragen. Men heeft dus nog geen duidelijke bron kunnen identificeren."

Vints heeft in elk geval contact opgenomen met de provinciegouverneur van Limburg. "Voorlopig kunnen we niet meer doen dan iedereen aan te manen om de regels goed na te leven."