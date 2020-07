Contactopsporing hoog op agenda van Overlegcomité: lees hier wat we mogen verwachten

Wat kan een Overlegcomité beslissen en wat is het verschil met een échte Veiligheidsraad?

Het Overlegcomité komt samen in XL-format. Premier Sophie Wilmès zit er rond de tafel met de drie vicepremiers, de regionale minister-presidenten, en ministers De Block, De Crem en Goffin. Maar ook Erika Vlieghe van de expertengroep GEES schuift aan, en coördinator van de contactopsporing Karine Moykens.

In principe heeft het Overlegcomité een voorbereidende functie voor de Veiligheidsraad die voorlopig volgende week donderdag op de agenda staat. De uiteindelijke beslissing over het plan voor een tweede golf, en de rol van de verschillende besturen daarin, wordt bijvoorbeeld pas later verwacht.

Maar als experten aangeven dat het urgent is, kunnen ook vandaag al belangrijke beslissingen worden genomen, zelfs over het terugschroeven van versoepelingen. Ook eerder besliste het Overlegcomité bijvoorbeeld dat mondmaskers verplicht worden in winkels, riep het de befaamde “kleurencodes” voor reisbestemmingen in het leven, en in april besliste de vergadering dat het leger bijstand kon verlenen in woonzorgcentra.