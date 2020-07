Het verhaal achter de ministers die uit het raam klauterden

Vandaag schrijven enkele media dat de openbare omroep zich baseerde op een cameraman en klankvrouw om dit verhaal in de wereld te zetten. Ook een medewerker van Jan Jambon kwam naar mij en zei: "Wie zegt dat dit waar is?" Mijn cameraman en klankvrouw zijn integere mensen, maar uiteraard had ik me meteen dubbel geïnformeerd. Het verhaal werd door een betrokken minister die via het raam wegging bevestigd. Ik kon de medewerker van Jan Jambon meteen antwoorden dat het verhaal me door een betrokken minister bevestigd was.

Een andere woordvoerder legt me uit dat Bart Somers dringend weg moest om iets op te halen voor zijn vakantie en dat door het venster kruipen de kortste weg was. In "Het Journaal" van 18 uur geef ik het verhaal mee en vertel ik meteen de versie van de woordvoerder van Bart Somers. Ik zeg ook dat Somers eerder al verklaringen had afgelegd over de provinciegouverneurs en dat het volgens de woordvoerders dus geen manoeuvre was om de pers te omzeilen. Ik besluit wel dat het opmerkelijke taferelen zijn. Wat hun intenties ook waren, dat was het wel.

In elke latere live-interventie zal ik herhalen dat de woordvoerders van de Vlaamse regering benadrukken dat er geen kwade bedoelingen waren.