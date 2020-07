Reddingsstrook op onze wegen verplicht vanaf 1 oktober 2020, maar wat moeten bestuurders vanaf dan doen?

De reddingsstrook geldt voor alle wegen in België die minstens twee (doorgaande) rijstroken per rijrichting hebben. Dus niet op de gewestwegen met slechts één rijstrook die ter hoogte van kruispunten uitwaaieren in de vorm van uitvoegstroken naar links en rechts. Daar geldt het principe zoals dat vandaag al werkt: hoor je sirenes van hulpdiensten, ga dan in de mate van het mogelijke opzij om brandweer, politie en ambulances door te laten.

De regel voor de reddingsstrook is verplicht zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In de stad kan dat misschien voor problemen zorgen. De rijstroken zijn er doorgaans een stuk smaller dan op de snelweg en naast de weg staan vaak auto’s geparkeerd of ligt er een fietspad. In Zwitserland – waar de reddingsstrook ook bestaat - staat de wegcode toe dat de automobilisten in stedelijk gebied zelfs even uitwijken tot op de stoeprand en daar tot stilstand komen om voldoende ruimte te creëren.