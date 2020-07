Kustgemeenten voorbereid op drukte, maar echte overrompeling blijft uit

De stad Oostende zet stewards in om bezoekers wegwijs te maken in het reservatiesysteem voor de centrumstranden. Vandaag is twee derde gereserveerd, er is dus nog plaats, maar de stewards zijn op alles voorbereid.

Ook in Blankenberge worden toeristen niet aan hun lot overgelaten. Onze reporter Jan Gerits sprak er met burgemeester Daphné Dumery, die de afspraken met de NMBS toelicht. Reizigers uit de aankomende treinen met hoge bezettingsgraad worden opgevangen door jobstudenten, bijgestaan door politieagenten. De mensen vinden zo hun weg naar de stranden zonder de drukke winkelstraten te nemen.

Bekijk hieronder het interview met de burgemeester van Blankenberge in "Het Journaal":