Wereldgezondheidsorganisatie: "Nieuwe uitbraak van ebola in Congo zeer zorgwekkend"

Sinds vorige maand zijn in het noorden van Congo al minstens 22 mensen overleden aan het zeer dodelijke ebolavirus. De nieuwe uitbraak is vastgesteld in de stad Mbandaka, in de noordelijke Evenaarsprovincie. In totaal is het virus daar bij 56 mensen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de situatie "zeer zorgwekkend".