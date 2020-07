Ziekenhuizen bereiden zich voor op tweede golf: "Stijging opnames iets te groot om gerust te gaan slapen"

"Hier en daar in de ziekenhuizen zie je wat opnames. Ook het aantal mensen dat zich op de spoedgevallen aanbiedt, neemt hier en daar toe. Het is te weinig om ons heel ongerust te maken, maar iets te veel om gerust te gaan slapen", zegt dokter Philippe Jorens, diensthoofd intensieve zorg van het universitair ziekenhuis Antwerpen.

De ziekenhuizen zeggen dat ze voorbereid zijn op de komst van de tweede golf. "We zijn door de overheid al gevraagd geweest om de eerste stappen in de noodplannen in orde te brengen", aldus dokter Jorens. "Men heeft ons gevraagd om ons qua beddenaantal en bestaffing voor te bereiden. En dat doen we mentaal en fysiek. We weten perfect waar we coronapatiënten zullen kunnen opnemen."

Ook dokter Geert Meyfroidt van het UZ Leuven zegt dat patiënten zich geen zorgen hoeven te maken over de capaciteit in de ziekenhuizen. "De plannen liggen klaar en ze zijn volgens mij ook beter dan tijdens de eerste golf."