30 kleuters in quarantaine die deelnamen aan kampje op kinderboerderij Torhout

De besmetting kwam aan het licht toen iemand anders in de familie van één van de kinderen positief testte op corona. Ook de kleuter zelf bleek het virus te hebben opgelopen. De medewerkers van de kinderboerderij en de mensen van de triagepost in Torhout hebben dan zo snel mogelijk alle ouders verwittigd en er voor gezorgd dat iedereen zaterdag kon getest worden. Uit die tests blijkt dat er nog een tweede kleuter besmet is. Alle kinderen uit de bubbel moeten nu twee weken thuis blijven.

De gevolgen voor de kinderboerderij zijn beperkt, zegt schepen van landbouw Hans Blomme: "We hebben alle ruimtes die de kinderen tijdens hun kamp hebben gebruikt grondig ontsmet. Volgende week zijn er sowieso geen kampen, dat is altijd zo in de week van 21 juli. De kampen die daarna gepland zijn, gaan gewoon door, tenzij de regering tegen dan beslist dat er extra maatregelen komen. Die gaan wij dan ook opvolgen."

Vorige week moesten ook in Zonnebeke en Hooglede tientallen kinderen in quarantaine nadat er iemand in de kinderopvang en op de speelpleinwerking besmet bleek met COVID-19.