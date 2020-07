Absynthe Minded stelt nieuw album voor in Rivierenhof in Antwerpen

De Belgische band Absynthe Minded heeft zijn nieuwe album "Riddle of the sphinx" vanavond live voorgesteld. Dat gebeurde in het Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. Veel lege plaatsen en veel mondmaskers in het publiek. "Het is allemaal niet normaal en het zal nooit normaal zijn als we zo verder moeten doen", zegt zanger Bert Ostyn daarover. Bekijk hierboven het verslag van het optreden, het enige van Absynthe Minded deze zomer.