Parkbrug beschadigd na achtervolging die eindigt na politieschot in Merksem

De achtervolging begon zondagmiddag in de binnenstad nadat een slimme camera een geseind voertuig had opgemerkt. Daarna zat de politie de auto achterna, over de snelweg tot in Stabroek. Er werden snelheden gehaald tot 200 kilometer per uur. De vluchtauto maakte vervolgens rechtsomkeer en reed terug richting Antwerpen.

Toen de auto in de omgeving van de Lambrechtshoekenlaan op enkele agenten wilde inrijden, werd een waarschuwingsschot gelost en kon de wagen worden gestopt. De drie inzittenden zijn gearresteerd. Ze verschijnen maandag voor de onderzoeksrechter. Die moet belissen over hun verdere aanhouding. Wie de mannen zijn en wat ze op hun kerfstok hebben, is niet bekend.