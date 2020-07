Artsen Zonder Grenzen trekt opnieuw aan alarmbel: "600 mensen voor 1 douche in opvangkamp Moria op Lesbos"

Artsen Zonder Grenzen maakt zich grote zorgen om het mentale welzijn van de mensen. "We hebben in België de gevolgen van de lockdown gezien, maar die zijn niet te vergelijken met wat zich in Moria afspeelt", zegt Caroline Willemn. Volgens haar heeft de quarantaine in het overbevolkte kamp de mensen onder hoogspanning gezet. "Er is meer geweld omdat iedereen zo onder stress staat en tegelijk is door de coronacrisis de toegang tot mentaal welzijn teruggeschroefd."