Organisatoren Assenede wachten beslissing Veiligheidsraad niet af en annuleren nu al in september. "Zou onverantwoord zijn"

Vercauteren organiseert normaal gezien in juli "Bal D'Assnee", een soort zomerfestival. Het evenement was al uitgesteld naar 5 september maar nu besluit Vercauteren om ook die verschoven editie te schrappen. "Je kan het evenement een beetje vergelijken met Kamping Kitsch in Kortrijk. Het is een festival met veel drank, mensen dansen er de polonaise, er was een rodeo voorzien... ik zie dat echt niet meer gebeuren. Ik vrees zelfs voor het wintercarnaval", zegt Vercauter nog. "Het zou trouwens economisch niet rendabel zijn om een festival te houden onder de huidige normen. Mensen gaan niet uit de bol als ze aan een tafel moeten blijven zitten, het verbruik zou een pak lager uitvallen."